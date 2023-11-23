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Трюдо закликав країни G20 покарати Росію за війну проти України

23 листопада 2023 08:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Трюдо закликав країни G20 покарати Росію за війну проти України
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час віртуальної зустрічі лідерів G20 закликав притягнути Росію до відповідальності за незаконне вторгнення до України. Він наголосив, що найбільш уразливі люди по всьому світу насильніше страждають від глобальних наслідків війни.

Про це за підсумками зустрічі заявили в офісі очільника канадського уряду, повідомляє Укрінформ.

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"Прем’єр-міністр Трюдо засудив жорстоке та невиправдане вторгнення Росії до України, закликав притягнути Росію до відповідальності та наголосив на тому, що найбільш уразливі люди по всьому світу насильніше страждають від глобальних наслідків війни", — розповіли у відомстві.

Трюдо також привернув увагу до "дотримання верховенства права й заохотив держави-члени засудити безвідповідальні дії Росії".

Раніше ми повідомляли, що Україна отримає від Канади 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) військової допомоги. Ці кошти нарахують до 2026 року.

Нагадуємо, що правоохоронці Канади проведуть розслідування щодо постачання Росії радара для виявлення безпілотників. Раніше стало відомо, що його придбав Російський технологічний університет в обхід санкцій.

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