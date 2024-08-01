Бои на Донбассе — Сырский рассказал о больших потерях окупантов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На Восточном фронте продолжаются тяжелые бои, но враг успеха не имеет и несет большие потери. Силы обороны удерживают позиции.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 1 августа в Facebook.

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По словам Сырского, российская армия продолжает сосредотачивать усилия на Покровском, Купянском, Северском и Харьковском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

"По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По состоянию на данный момент существенных изменений не произошло", — говорится в сообщении.

Сырский работает на фронте. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Нацполиция, СБУ и Военная служба правопорядка предпринимают контрдиверсионные действия.

"Их подразделения сейчас обнаруживают и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении", — подчеркнул Сырский.

Он также встретился с командирами подразделений бригад.

"Совместно обсудили пути повышения устойчивости обороны", — подытожил военный.

Сообщение Сырского в Facebook

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.