Бої на Донбасі — Сирський розповів про великі втрати окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

На Східному фронті тривають важкі бої, але ворог успіху не має та несе великі втрати. Сили оборони тримають позиції.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 1 серпня в Facebook.

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Де на фронті тривають бої

За словами Сирського, російська армія продовжує зосереджувати зусилля на Покровському, Куп‘янському, Сіверському та Харківському напрямках. Там тривають важкі бої.

"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди ціною великих втрат ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", — йдеться у повідомленні.

Сирський працює на фронті. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Нацполіція, СБУ та Військова служба правопорядку проводить контрдиверсійні дії.

"Їхні підрозділи наразі виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку", — підкреслив Сирський.

Він також зустрівся з командирами підрозділів бригад.

"Спільно обговорили шляхи підвищення стійкості оборони", — підсумував військовий.

Повідомлення Сирського у Facebook

Раніше Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їхні можливості доволі обмежені.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що Україна розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.