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В Госдепе США знают, чем и как остановить Россию на востоке Украины

25 июня 2024 04:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Госдепартаменте США рассказали, как Украина может остановить Россию на востоке
Украинские военные на передовой. Фото иллюстративное: ВСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Чтобы получить решающее преимущество над россиянами, Украина должна остановить продвижение оккупационных войск на востоке. А также усилить защиту неба и восстанавливать экономику.

Об этом в понедельник, 24 июня, рассказал помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, сообщает "Укринформ".

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О'Брайен назвал несколько шагов, необходимых для достижения успеха на фронте.

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", — убежден представитель Госдепартамента США.

Также нужно сделать все, чтобы Россия не могла использовать свои огневые рубежи и обстреливать Украину. Чиновник понимает, что для этого ВСУ необходимы средства ПВО и другое вооружение.

"Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше", — считает О'Брайен.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, российские оккупационные войска приблизились к сверхважной для ВСУ трассе Покровск-Константиновка, захватив село Новоалександровка Донецкой области.

В то же время в Институте изучения войны сообщают, что Россия наращивает темпы наступательных операций в Донецкой области.

США
война
российские войска
оружие
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