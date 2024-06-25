В Госдепартаменте США рассказали, как Украина может остановить Россию на востоке

Украинские военные на передовой. Фото иллюстративное: ВСУ

Чтобы получить решающее преимущество над россиянами, Украина должна остановить продвижение оккупационных войск на востоке. А также усилить защиту неба и восстанавливать экономику.

Об этом в понедельник, 24 июня, рассказал помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, сообщает "Укринформ".

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О'Брайен назвал несколько шагов, необходимых для достижения успеха на фронте.

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", — убежден представитель Госдепартамента США.

Также нужно сделать все, чтобы Россия не могла использовать свои огневые рубежи и обстреливать Украину. Чиновник понимает, что для этого ВСУ необходимы средства ПВО и другое вооружение.

"Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше", — считает О'Брайен.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, российские оккупационные войска приблизились к сверхважной для ВСУ трассе Покровск-Константиновка, захватив село Новоалександровка Донецкой области.

В то же время в Институте изучения войны сообщают, что Россия наращивает темпы наступательных операций в Донецкой области.