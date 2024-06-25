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У Держдепі США знають, чим і як спинити Росію на сході України

25 червня 2024 04:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Держдепартаменту США розповіли, як Україна може зупинити Росію на сході
Українські військові на передовій. Фото ілюстративне: ЗСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Щоб здобути вирішальну перевагу над росіянами, Україна має зупити просування окупаційних військ на сході. А також посилити захист неба і відновлювати економіку. 

Про це у понеділок, 24 червня, розповів помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн, повідомляє "Укрінформ".

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О’Браєн назвав кілька кроків, необхідних для досягнення успіху на фронті. 

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху", — переконаний представник Держдепартаменту США.

Також треба зробити все, аби Росія не могла використовувати свої вогневі рубежі та обстрілювати Україну. Посадоведь розуміє, що для цього ЗСУ необхідні засоби ППО та інше озброєння.

"Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі", — вважає О’Браєн.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, російські окупаційні війська наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Новоолександрівка Донецької області.

Водночас в Інституті вивчення війни повідомляють, що Росія нарощує темпи наступальних операцій у Донецькій області.

США
війна
російські війська
зброя
військова допомога
Україна
ППО
ситуація на фронті

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