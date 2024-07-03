Атака РФ на Днепр 3 июля — количество пострадавших снова возросло

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 3 июня. Известно, что захватчики ранили 34 человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Пострадавшие в результате российского обстрела Днепра

"Уже 34 пострадавших в Днепре", — рассказал Лысак.

Раненый человек в результате российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, треть из них сейчас в больнице. Состояние двух местных медики оценивают как тяжелое.

Раненый человек в результате российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак добавил, что у людей в основном осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.

Известно, что оккупанты убили четыре человека. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.