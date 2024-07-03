Атака РФ на Днепр 3 июля — количество пострадавших снова возросло

В Днепре снова возросло количество раненых в результате атаки России
В Днепре снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 3 июня. Известно, что захватчики ранили 34 человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Пострадавшие в результате российского обстрела Днепра
"Уже 34 пострадавших в Днепре", — рассказал Лысак.
По его словам, треть из них сейчас в больнице. Состояние двух местных медики оценивают как тяжелое.
Лысак добавил, что у людей в основном осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.
Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.
Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.
Известно, что оккупанты убили четыре человека. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
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