Обстріл Дніпра 3 липня — кількість загиблих зросла

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі у середу, 3 червня, зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ранкового обстрілу. Наразі відомо, що російські окупанти вбили чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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"Четверо загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, постраждали 27 людей, з них госпіталізовані 11, двоє — у важкому стані.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.