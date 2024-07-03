Обстрел Днепра 3 июля — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в среду, 3 июня, возросло количество погибших и раненых в результате утреннего обстрела. Известно, что российские оккупанты убили четырех человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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"Четверо погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр", — рассказал Лысак.

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, пострадали 27 человек, из них госпитализированы 11, двое — в тяжелом состоянии.

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сообщение Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.