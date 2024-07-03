Обстрел Днепра 3 июля — количество погибших возросло

В Днепре возросло количество погибших и раненых в результате утреннего обстрела
3 июля 2024 12:16
Последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В Днепре в среду, 3 июня, возросло количество погибших и раненых в результате утреннего обстрела. Известно, что российские оккупанты убили четырех человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
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"Четверо погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр", — рассказал Лысак.
По его словам, пострадали 27 человек, из них госпитализированы 11, двое — в тяжелом состоянии.
Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.
Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.
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