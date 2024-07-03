Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Дніпрі знову зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії arrow

У Дніпрі знову зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії

3 липня 2024 13:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Атака РФ на Дніпро 3 липня — кількість постраждалих знову зросла
Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 3 червня. Наразі відомо, що загарбники поранили 34 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок російського обстрілу Дніпра

"Вже 34 постраждалих у Дніпрі", — розповів Лисак.

Поранена людина внаслідок обстрілу Дніпа 3 липня
Поранена людина внаслідок російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, третина з них наразі у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. 

Поранений чоловік внаслідок атаки РФ на Дніпро 3 липня
Поранена людина внаслідок російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак додав, що у людей здебільшого осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.

Обстріл Дніпра 3 липня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди. 

Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей. Двоє поранених перебувають у важкому стані. 

війна Дніпро Україна обстріли окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони