Атака РФ на Дніпро 3 липня — кількість постраждалих знову зросла

У Дніпрі знову зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії
У Дніпрі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 3 червня. Наразі відомо, що загарбники поранили 34 людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Постраждалі внаслідок російського обстрілу Дніпра
"Вже 34 постраждалих у Дніпрі", — розповів Лисак.
За його словами, третина з них наразі у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий.
Лисак додав, що у людей здебільшого осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.
Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.
Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.
Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей. Двоє поранених перебувають у важкому стані.
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