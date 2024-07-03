Атака РФ на Дніпро 3 липня — кількість постраждалих знову зросла

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 3 червня. Наразі відомо, що загарбники поранили 34 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Постраждалі внаслідок російського обстрілу Дніпра

"Вже 34 постраждалих у Дніпрі", — розповів Лисак.

Поранена людина внаслідок російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, третина з них наразі у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий.

Поранена людина внаслідок російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак додав, що у людей здебільшого осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.

Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей. Двоє поранених перебувають у важкому стані.