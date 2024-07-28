Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепропетровской области раздавались взрывы — россияне атаковали два района arrow

В Днепропетровской области раздавались взрывы — россияне атаковали два района

28 июля 2024 20:24
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — россияне нанесли удар по Днепропетровской области
Последствия вражеского удара по Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак
Валерия Барановская - редактор

Российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В Никопольском районе враг обстрелял четыре общины, есть пострадавшие. В Криворожском районе беспилотники атаковали Зеленодольскую общину, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 28 июля.

Читайте также:

Атака россиян на Днепропетровщину 28 июля

По данным ОВА, в воскресенье, 28 июля, под вражескими обстрелами оказались два района Днепропетровской области —  Никопольский и Криворожский.

Обстрел Днепропетровской области 28 июля
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

В результате удара по Никопольскому району пострадали люди. Для атаки враг использовал дроны-камикадзе и БпЛА.

"Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской общинам", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской области раздавались взрывы — россияне атаковали два района - фото 2
Поврежден дом на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

В результате атаки была разрушена инфраструктура, повреждены 13 многоквартирных домов и частный дом, киоск, помещение нотариальной конторы и админздание. Разрушения получили два автомобиля, газопроводы и линии электропередач.

В Днепропетровской области раздавались взрывы — россияне атаковали два района - фото 3
Разрушение в результате атаки россиян на Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак

В Криворожском районе враг беспилотниками атаковал Зеленодольскую общину. Обошлось без пострадавших.

"Разрушение на заправке. Произошло и возгорание в гараже и заброшенном доме. Огонь спасатели укротили", — отметили в ОВА.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что самые активные боевые действия происходят на Покровском направлении, где силы обороны отразили 16 атак, еще 12 боестолкновений продолжаются. Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновений.

Мы сообщали, что захватчики 27 июля обстреляли село Москалевка Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.

Также оккупанты 27 июля атаковали Херсон . Во вражеский удар попал Корабельный район города.

война Днепропетровская область обстрелы Никополь дроны война в Украине ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд