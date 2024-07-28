Война в Украине — россияне нанесли удар по Днепропетровской области

Последствия вражеского удара по Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

Российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В Никопольском районе враг обстрелял четыре общины, есть пострадавшие. В Криворожском районе беспилотники атаковали Зеленодольскую общину, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 28 июля.

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По данным ОВА, в воскресенье, 28 июля, под вражескими обстрелами оказались два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

В результате удара по Никопольскому району пострадали люди. Для атаки враг использовал дроны-камикадзе и БпЛА.

"Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской общинам", — говорится в сообщении.

Поврежден дом на Днепропетровщине. Фото: Сергей Лысак

В результате атаки была разрушена инфраструктура, повреждены 13 многоквартирных домов и частный дом, киоск, помещение нотариальной конторы и админздание. Разрушения получили два автомобиля, газопроводы и линии электропередач.

Разрушение в результате атаки россиян на Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак

В Криворожском районе враг беспилотниками атаковал Зеленодольскую общину. Обошлось без пострадавших.

"Разрушение на заправке. Произошло и возгорание в гараже и заброшенном доме. Огонь спасатели укротили", — отметили в ОВА.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что самые активные боевые действия происходят на Покровском направлении, где силы обороны отразили 16 атак, еще 12 боестолкновений продолжаются. Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновений.

Мы сообщали, что захватчики 27 июля обстреляли село Москалевка Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.

Также оккупанты 27 июля атаковали Херсон . Во вражеский удар попал Корабельный район города.