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У Дніпропетровській області лунали вибухи —росіяни атакували два райони

28 липня 2024 20:24
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — росіяни завдали удару по Дніпропетровській області
Наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
Валерія Барановська - редактор

Російські війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікопольському районі ворог обстріляв чотири громади, є постраждалі. У Криворізькому районі безпілотники атакували Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 28 липня.

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За даними ОВА, у неділю, 28 липня, під ворожими обстрілами опинилися два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький. 

Обстріл Дніпропетровщини 28 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак

Внаслідок удару по Нікопольському району постраждали люди. Для атаки ворог використав дрони-камікадзе та БпЛА. 

"Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах", — йдеться в повідомленні. 

У Дніпропетровській області лунали вибухи —росіяни атакували два райони - фото 2
Пошкоджений будинок на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Внаслідок атаки було зруйновано інфраструктуру, пошкоджено 13 багатоквартирних будинків і приватний, кіоск, приміщення нотаріальної контори та адмінбудівлю. Руйнувань зазнали два автомобілі, газопроводи і лінії електропередач. 

У Дніпропетровській області лунали вибухи —росіяни атакували два райони - фото 3
Руйнування внаслідок атаки росіян на Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

У Криворізькому районі ворог безпілотниками атакував Зеленодольську громаду. Обійшлося без постраждалих.

"Руйнування на заправці. Сталося й займання у гаражі та покинутій оселі. Вогонь рятувальники приборкали", — зазначили в ОВА. 

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що найактивніші бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 16 атак, ще 12 боєзіткнень тривають. Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень.

Ми повідомляли, що загарбники 27 липня обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.

Також окупанти 27 липня атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив Корабельний район міста.

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