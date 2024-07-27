Ситуация на направлениях фронта — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

С начала суток вдоль всей линии фронта количество боевых столкновений возросло до 73. Российские оккупанты продолжают попытки штурмов и применяют авиацию. Они осуществляют атаки на всех направлениях востока и юга, особенно активно — на Покровском. Украинские бойцы держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram в субботу, 27 июля.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Украинские военные помешали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум — вблизи Волчанска и Тихого. В Генштабе отметили, что отражение еще одного штурмового действия противника в районе Волчанска продолжается.

На Лиманском направлении захватчики атакуют в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки. С начала суток произошло 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

На Северском — враг потерпел неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Спорного. В общей сложности произошло пять атак.

В настоящее время идет бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где враг при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции ВСУ.

На Торецком — противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции Сил обороны. В настоящее время продолжаются бои вблизи Северного и Железного.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки — идут ожесточенные бои. Противник совершил 21 попытку штурма украинских позиций.

На Кураховском — продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов было отбито вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении были отражены три штурмовых действия врага в сторону Раздольного. Противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки, где отражены две вражеские атаки.

На Ореховском обстановка существенных изменений не претерпела. В Генштабе отметили, что три безуспешные атаки оккупантов отбиты украинскими бойцами. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.

На Приднепровском — одна атака оккупантов успеха не имела.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные провели успешную операцию на фронте, взорвав здание с около 15 солдатами армии России. Также был уничтожен танк оккупантов.

Раньше бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что потребности украинских военных в снарядах "очень масштабные". По его словам, этот недостаток не закрывает поиск альтернативного противодействия российским захватчикам.