Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе назвали самое горячее направление фронта — где штурмуют оккупанты arrow

В Генштабе назвали самое горячее направление фронта — где штурмуют оккупанты

27 июля 2024 19:13
Виктория Козырь - редактор
Ситуация на направлениях фронта — сводка Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Виктория Козырь - редактор

С начала суток вдоль всей линии фронта количество боевых столкновений возросло до 73. Российские оккупанты продолжают попытки штурмов и применяют авиацию. Они осуществляют атаки на всех направлениях востока и юга, особенно активно — на Покровском. Украинские бойцы держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны. 

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram в субботу, 27 июля.

Читайте также:

Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Украинские военные помешали трем атакам россиян в районе Глубокого и двум — вблизи Волчанска и Тихого. В Генштабе отметили, что отражение еще одного штурмового действия противника в районе Волчанска продолжается.

На Лиманском направлении захватчики атакуют в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки. С начала суток произошло 12 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

На Северском — враг потерпел неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Спорного. В общей сложности произошло пять атак.

В настоящее время идет бой в районе Андреевки на Краматорском направлении, где враг при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции ВСУ.

На Торецком — противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации девять раз атаковал позиции Сил обороны. В настоящее время продолжаются бои вблизи Северного и Железного.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Тимофеевки и Яснобродовки — идут ожесточенные бои. Противник совершил 21 попытку штурма украинских позиций.

На Кураховском — продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов было отбито вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении были отражены три штурмовых действия врага в сторону Раздольного. Противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки, где отражены две вражеские атаки.

На Ореховском обстановка существенных изменений не претерпела. В Генштабе отметили, что три безуспешные атаки оккупантов отбиты украинскими бойцами. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе.

На Приднепровском — одна атака оккупантов успеха не имела.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные провели успешную операцию на фронте, взорвав здание с около 15 солдатами армии России. Также был уничтожен танк оккупантов.

Раньше бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что потребности украинских военных в снарядах "очень масштабные". По его словам, этот недостаток не закрывает поиск альтернативного противодействия российским захватчикам.

война ВСУ украинцы Украина оккупанты Генштаб ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом