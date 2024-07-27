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Окупанти хочуть перерізати основний логістичний шлях ЗСУ в Часовому Яру — прогноз BILD

27 липня 2024 00:13
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Наступ РФ на Часів Яр — ворог планує перерізати основний логістичний шлях ЗСУ
Російські загарбники на танках. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке заявив, що в районі Часового Яру Донецької області російські окупанти планують перерізати основний маршрут постачання угруповання українських бійців, який називають "дорогою життя". Це підтверджують дії ворога в районі Авдіївки та Очеретиного. 

Про це Юліан Рьопке повідомив у випуску BILD, оприлюдненому на YouTube у четвер, 25 липня. 

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Плани Росії на Часів Яр

"Просуваючись на захід від Авдіївки, ЗС РФ загрожують трасі T0504, яку називають "дорогою життя". Зараз це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ у районі Часового Яру", — зазначив аналітик.

За його словами, до траси російським загарбникам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка, однак ЗСУ успішно стримують їх на цій ділянці завдяки міцній обороні.

Наступ Росії на Часів Яр
Наступ Росії на трасу Т0504. Фото: скриншот

"Якщо ж Росія захопить якнайбільше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше", — пояснив Рьопке.

Він додав, що також російські війська розширюють плацдарм довкола Очеретиного в Запорізькій області для виходу на оперативний простір. На думку аналітика, ці два маневри пов'язані між собою.

Де розташований Часів Яр
Місце розташування Часового Яру. Фото: скриншот

Яка ситуація в Часовому Яру

Нагадаємо, що попри чималі втрати російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, це один із найважчих напрямків фронту, де тривають жорсткі бої.

Також ми повідомляли, що українські захисники нещодавно були змушені залишити мікрорайон "Канал" у Часовому Яру та відійти на більш захищені позиції. Подальше його утримування загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців.

Додамо, що бійці також показали кадри жахливих руйнацій у Часовому Яру. Під час пересування вулицями один з захисників зняв відео та під звуки вибухів показав розбиті вщент будівлі.

ЗСУ Донецька область окупанти логістика війна в Україні війна наступ Часів Яр

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