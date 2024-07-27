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Оккупанты хотят перерезать основной логистический путь ВСУ в Часовом Яру — прогноз BILD

27 июля 2024 00:13
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Наступление РФ на Часов Яр — враг планирует перерезать основной логистический путь ВСУ
Российские захватчики на танках. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке заявил, что в районе Часового Яра Донецкой области российские оккупанты планируют перерезать основной маршрут поставки группировки украинских бойцов, который называют "дорогой жизни". Это подтверждают действия врага в районе Авдеевки и Очеретино.

Об этом Юлиан Репке сообщил в выпуске BILD, обнародованном на YouTube в четверг, 25 июля.

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Планы России на Часов Яр

"Продвигаясь к западу от Авдеевки, ВС РФ угрожают трассе T0504, которую называют "дорогой жизни". Сейчас это основной маршрут поставки группировки ВСУ в районе Временного Яра", — отметил аналитик.

По его словам, до трассы российским захватчикам осталось около 6 км через село Воздвиженка, однако ВСУ успешно сдерживают их на этом участке благодаря крепкой обороне.

Наступление России на Часов Яр
Наступление России на трассу Т0504. Фото: скриншот

"Если же Россия захватит больше территории на запад, то сможет наступать на север в направлении трассы широким фронтом. Тогда обороняться ВСУ будет гораздо сложнее", — пояснил Репке.

Он добавил, что также российские войска расширяют плацдарм вокруг Очеретино в Запорожской области для выхода на оперативное пространство. По мнению аналитика, эти два маневра связаны между собой.

Где расположен Часов Яр
Место расположения Часового Яра. Фото: скриншот

Какая ситуация в Часовом Яру

Напомним, что, несмотря на немалые потери, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, это одно из самых трудных направлений фронта, где продолжаются жесткие бои.

Также мы сообщали, что украинские защитники были вынуждены покинуть микрорайон "Канал" в Часовом Яру и отойти на более защищенные позиции. Дальнейшее его содержание угрожало жизни и здоровью военнослужащих.

Добавим, что бойцы также показали кадры ужасающих разрушений в Часовом Яру. Во время передвижения по улицам один из защитников снял видео и под звуки взрывов показал разбитые до основания здания.

ВСУ Донецкая область оккупанты логистика война в Украине війна наступление Часов Яр

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