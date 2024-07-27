Ситуація на напрямках фронту — зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

З початку доби вздовж всієї лінії фронту кількість бойових зіткнень зросла до 73. Російські окупанти продовжують спроби штурмів та застосовують авіацію. Вони здійснюють атаки на всіх напрямках сходу та півдня, особливо активно — на Покровському. Українські бійці тримають рубежі та вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram у суботу, 27 липня.

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Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Українські військові стали на заваді трьом атакам росіян у районі Глибокого та двом — поблизу Вовчанська і Тихого. У Генштабі зазначили, що відбиття ще однієї штурмової дії противника в районі Вовчанська триває.

На Лиманському напрямку загарбники атакують в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. З початку доби відбулося 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі.

На Сіверському — ворог зазнав невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п'ять атак.

Наразі триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де ворог за підтримки авіації намагається просуватись на позиції ЗСУ.

На Торецькому — противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції Сил оборони. Наразі тривають бої поблизу Північного та Залізного.

Найгарячіше на Покровському напрямку. У районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки — точаться запеклі бої. Противник здійснив 21 спробу штурму українських позицій.

На Курахівському — триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито три штурмові дії ворога в бік Роздольного. Противник не полишає спроб прорвати українську оборону в напрямку Костянтинівки, де наразі відбито дві ворожі атаки.

На Оріхівському обстановка суттєвих змін не зазнала. У Генштабі зазначили, що три безуспішні атаки окупантів відбито українськими бійцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе.

На Придніпровському — одна атака окупантів успіху не мала.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові провели успішну операцію на фронті, підірвавши будівлю з близько 15 солдатами армії Росії. Також було знищено танк окупантів.

Раніше колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що потреби український військових у снарядах наразі "дуже масштабні". За його словами, цю нестачу не закриває пошук альтернативної протидії російським загарбникам.