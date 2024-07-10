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В Генштабе поделились данными по поводу потерь России за минувшие сутки

10 июля 2024 08:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов за минувшие сутки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжается 868-й день полномасштабного вторжения России. Защитники продолжают удерживать врага, ликвидируя его личный состав и военную технику.

Об этом сообщил Генштаб в Facebook.

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Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:

  • личного состава — около 554510 (+1100) человек;
  • танков — 8180 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15715 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 15051 (+49) единица;
  • РСЗО — 1115 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 883 (+3) единицы;
  • самолетов — 361 (+0) единица;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11973 (+51) единицы;
  • крылатых ракет — 2389 (+36) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20269 (+57) единиц;
  • специальной техники — 2531 (+15) единиц;
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Потери России. Фото: Генштаб
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Скриншот поста Генштаба

Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.

Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.

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