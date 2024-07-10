ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов за минувшие сутки

В Генштабе поделились данными по поводу потерь России за минувшие сутки
10 июля 2024 08:58
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
В Украине продолжается 868-й день полномасштабного вторжения России. Защитники продолжают удерживать врага, ликвидируя его личный состав и военную технику.
Об этом сообщил Генштаб в Facebook.
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Потери России на войне в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:
- личного состава — около 554510 (+1100) человек;
- танков — 8180 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин — 15715 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 15051 (+49) единица;
- РСЗО — 1115 (+0) единиц;
- средств ПВО — 883 (+3) единицы;
- самолетов — 361 (+0) единица;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11973 (+51) единицы;
- крылатых ракет — 2389 (+36) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 20269 (+57) единиц;
- специальной техники — 2531 (+15) единиц;
Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.
Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.
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