ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов за минувшие сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине продолжается 868-й день полномасштабного вторжения России. Защитники продолжают удерживать врага, ликвидируя его личный состав и военную технику.

Об этом сообщил Генштаб в Facebook.

Читайте также:

Потери России на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вражеские потери составляют:

личного состава — около 554510 (+1100) человек;

танков — 8180 (+2) единиц;

боевых бронированных машин — 15715 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 15051 (+49) единица;

РСЗО — 1115 (+0) единиц;

средств ПВО — 883 (+3) единицы;

самолетов — 361 (+0) единица;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11973 (+51) единицы;

крылатых ракет — 2389 (+36) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20269 (+57) единиц;

специальной техники — 2531 (+15) единиц;

Потери России. Фото: Генштаб

Скриншот поста Генштаба

Ранее ISW писал, что некоторые американские чиновники считают, что Украине для завершения войны не нужно освобождать свои оккупированные территории.

Кроме того, Украина не может вооружить новые бригады в армии из-за недостаточной помощи от Запада.