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У Генштабі поділилися даними щодо втрат Росії за минулу добу

10 липня 2024 08:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ ліквідували 1100 окупантів за минулу добу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває 868 день повномасштабного вторгнення Росії. Захисники продовжують стримувати ворога, ліквідовуючи його особовий склад та військову техніку.

Про це повідомив Генштаб у Facebook.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 ворожі втрати становлять:

  • особового складу — близько 554510 (+1100) осіб;
  • танків — 8180 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15715 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 15051 (+49) одиниця;
  • РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 883 (+3) одиниці;
  • літаків — 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11973 (+51) одиниці;
  • крилатих ракет — 2389 (+36) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20269 (+57) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2531 (+15) одиниць;
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Втрати Росії. Фото: Генштаб
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Скриншот допису Генштабу

Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.

Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.

російські війська ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт

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