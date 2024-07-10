ЗСУ ліквідували 1100 окупантів за минулу добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні триває 868 день повномасштабного вторгнення Росії. Захисники продовжують стримувати ворога, ліквідовуючи його особовий склад та військову техніку.

Про це повідомив Генштаб у Facebook.

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Втрати Росії на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 ворожі втрати становлять:

особового складу — близько 554510 (+1100) осіб;

танків — 8180 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин — 15715 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 15051 (+49) одиниця;

РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;

засобів ППО — 883 (+3) одиниці;

літаків — 361 (+0) одиниця;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11973 (+51) одиниці;

крилатих ракет — 2389 (+36) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20269 (+57) одиниць;

спеціальної техніки — 2531 (+15) одиниць;

Втрати Росії. Фото: Генштаб

Скриншот допису Генштабу

Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.

Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.