ЗСУ ліквідували 1100 окупантів за минулу добу

У Генштабі поділилися даними щодо втрат Росії за минулу добу
10 липня 2024 08:58
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
В Україні триває 868 день повномасштабного вторгнення Росії. Захисники продовжують стримувати ворога, ліквідовуючи його особовий склад та військову техніку.
Про це повідомив Генштаб у Facebook.
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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 ворожі втрати становлять:
- особового складу — близько 554510 (+1100) осіб;
- танків — 8180 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин — 15715 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 15051 (+49) одиниця;
- РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 883 (+3) одиниці;
- літаків — 361 (+0) одиниця;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11973 (+51) одиниці;
- крилатих ракет — 2389 (+36) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20269 (+57) одиниць;
- спеціальної техніки — 2531 (+15) одиниць;
Раніше ISW писав, що деякі американські урядовці вважають, що Україні для завершення війни не потрібно звільняти свої окуповані території.
Крім того, Україна не може озброїти нові бригади в армії через недостатню допомогу від Заходу.
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