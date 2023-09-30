В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты пытаются наступать
Идут пятьсот восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. 30 сентября произошло 24 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Боевые столкновения в течение суток
Как сообщают в Генштабе, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области.
Также в Донецкой области фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении у Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия.
В течение суток авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника.
Обстрелы за сутки
Российская федерация нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. Всего враг нанес 8 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Враг нанес авиационные удар в районе Галагановки Черниговской области, Новоселовского Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области . Также под атаку с неба попали Терны, Спорное, Веселое, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк, Марьинка и Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорского Донецкой области, Новоданиловка и Работино Запорожской области, Николаевка Херсонской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вильчики Черниговской области, Прогресс, Никитовка, Ястребщина, Кондратовка, Мирополье, Поповка, Александровка Сумской области, а также Лемищине Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области .
Также оккупанты обстреляли Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздолевку, Диброву, Нью-Йорк, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белую Гору, Новокалиново, Новобахмутовку, Тоненькое, Карловку, Первомайское, Невельское, Александрополь, Красногоровку, Марьинку, Екатериновку, Елизаветовку, Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Благодатное, Урожайное Донецкой области .
Пострадали и населенные пункты Запорожской области: Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Каменское. Под остелом оказались также Золотая Балка, Саблуковка, Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Станислав Херсонской области и Херсон.
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
Напомним, военные аналитики считают, что РФ пытается наладить массовое производство "шахедов".
В то же время Умеров обсудил с главой Минобороны Британии потребности ВСУ .