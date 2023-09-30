В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты пытаются наступать

Воин ВСУ стреляет. Фото: Генштаб ВСУ

Идут пятьсот восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. 30 сентября произошло 24 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Боевые столкновения в течение суток

Как сообщают в Генштабе, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районе Новоселовки, восточнее Степного и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак в районе Марьинки Донецкой области.

Также в Донецкой области фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении у Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов и 9 артиллерийских средств противника.

Обстрелы за сутки

Российская федерация нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей. Всего враг нанес 8 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг нанес авиационные удар в районе Галагановки Черниговской области, Новоселовского Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области . Также под атаку с неба попали Терны, Спорное, Веселое, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк, Марьинка и Новомихайловка, Пречистовка, Урожайное, Старомайорского Донецкой области, Новоданиловка и Работино Запорожской области, Николаевка Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Вильчики Черниговской области, Прогресс, Никитовка, Ястребщина, Кондратовка, Мирополье, Поповка, Александровка Сумской области, а также Лемищине Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области .

Также оккупанты обстреляли Невское, Белогоровку Луганской области и Спорное, Раздолевку, Диброву, Нью-Йорк, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белую Гору, Новокалиново, Новобахмутовку, Тоненькое, Карловку, Первомайское, Невельское, Александрополь, Красногоровку, Марьинку, Екатериновку, Елизаветовку, Водяное, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Благодатное, Урожайное Донецкой области .

Пострадали и населенные пункты Запорожской области: Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Каменское. Под остелом оказались также Золотая Балка, Саблуковка, Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Станислав Херсонской области и Херсон.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба 1/2 _ 2

Напомним, военные аналитики считают, что РФ пытается наладить массовое производство "шахедов".

В то же время Умеров обсудил с главой Минобороны Британии потребности ВСУ .