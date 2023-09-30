У Генштабі розповіли, на яких напрямках окупанти намагаються наступати

Воїн ЗСУ стріляє. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває п’ятсот вісімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. 30 вересня відбулось 24 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бойові зіткнення впродовж доби

Як повідомляють у Генштабі, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області.

Також на Донеччині фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів противника.

Обстріли за добу

Російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційний ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Галаганівки Чернігівської області, Новоселівського Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області. Також під атаку з неба потрапили Терни, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Мар'їнки та Новомихайлівки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області, Новоданилівка та Роботине Запорізької області, Миколаївка Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Вильчики Чернігівської області; Прогрес, Микитівка, Яструбщина, Кіндратівка, Миропілля, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також Леміщине Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Також окупанти обстріляли Невське, Білогорівку Луганської області та Спірне, Роздолівку, Діброву, Нью-Йорк, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Білу Гору, Новокалинове, Новобахмутівку, Тоненьке, Карлівку, Первомайське, Невельське, Олександропіль, Красногорівку, Мар'їнку, Новомихайлівку, Катеринівку, Єлизаветівку, Водяне, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Постраждали і населені пункти Запорізької області: Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Кам'янське. Під обстілом опинились також Золота Балка, Саблуківка, Зміївка, Одрадокам'янка, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Скриншот повідомлення Генштабу

Скриншот повідомлення Генштабу 1 / 2

Нагадаємо, військові аналітики вважають, що РФ намагається налагодити масове виробництво "шахедів".

Водночас Умєров обговорив з главою Міноборони Британії потреби ЗСУ.