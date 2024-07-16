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В Генштабе ВСУ назвали направления, где враг больше всего концентрирует силы

16 июля 2024 09:23
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — в Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию по каждому из направлений
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
Валерия Барановская - редактор

Россияне не прекращают атаки на каждом из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 119 боестолкновений. Больше всего атак произошло на Харьковском, Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 16 июля.

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Во вторник, 16 июля, начались 874 сутки полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки в Генштабе ВСУ зафиксировали 119 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе, совершил 4323 обстрела, из них 139 — из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении произошло 18 боевых столкновений, в том числе возле Волчанска и Глубокого. Противник активно использовал авиацию для поддержки штурмовых действий.

На Купянском направлении было зафиксировано пять атак. Силы обороны отразили штурмы противника возле Петропавловки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь атак в районах Невского на Луганщине и Тернов на Донетчине.

На Северском направлении Силы обороны отразили семь штурмов вблизи Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Верхнекаменского и Спорного в Донецкой области.

На Краматорском направлении было остановлено шесть попыток прорыва обороны в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 14 атак, сосредотачивая усилия у Нью-Йорка и Северного, поддерживая действия бомбардировочной и штурмовой авиацией.

На Покровском направлении наши защитники отразили 31 штурмовое действие в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса и Яснобродовки Донецкой области, где агрессор при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения.

На Кураховском направлении Силы обороны сдерживали врага в районах Красногоровки, Прасковьевки и Карловки, где было зафиксировано 17 атак.

На Времивском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно штурмовали наши позиции в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не прекращает попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, были отражены три неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, обстрелы населенных пунктов с территории РФ, а также наращивает минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины.

Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских военных. Также удалось уничтожить большое количество техники противника.

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