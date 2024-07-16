Война в Украине — в Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию по каждому из направлений

В Генштабе ВСУ назвали направления, где враг больше всего концентрирует силы
Россияне не прекращают атаки на каждом из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 119 боестолкновений. Больше всего атак произошло на Харьковском, Торецком и Кураховском направлениях.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 16 июля.
Какая ситуация на каждом из направлений фронта
Во вторник, 16 июля, начались 874 сутки полномасштабной войны в Украине. За прошедшие сутки в Генштабе ВСУ зафиксировали 119 боевых столкновений.
"По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе, совершил 4323 обстрела, из них 139 — из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.
На Харьковском направлении произошло 18 боевых столкновений, в том числе возле Волчанска и Глубокого. Противник активно использовал авиацию для поддержки штурмовых действий.
На Купянском направлении было зафиксировано пять атак. Силы обороны отразили штурмы противника возле Петропавловки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине.
На Лиманском направлении наши войска отразили восемь атак в районах Невского на Луганщине и Тернов на Донетчине.
На Северском направлении Силы обороны отразили семь штурмов вблизи Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Верхнекаменского и Спорного в Донецкой области.
На Краматорском направлении было остановлено шесть попыток прорыва обороны в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.
На Торецком направлении противник совершил 14 атак, сосредотачивая усилия у Нью-Йорка и Северного, поддерживая действия бомбардировочной и штурмовой авиацией.
На Покровском направлении наши защитники отразили 31 штурмовое действие в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса и Яснобродовки Донецкой области, где агрессор при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения.
На Кураховском направлении Силы обороны сдерживали врага в районах Красногоровки, Прасковьевки и Карловки, где было зафиксировано 17 атак.
На Времивском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.
На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно штурмовали наши позиции в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник не прекращает попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, были отражены три неудачных штурма.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, обстрелы населенных пунктов с территории РФ, а также наращивает минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины.
Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.
Также мы сообщали, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских военных. Также удалось уничтожить большое количество техники противника.
Читайте Новини.LIVE!