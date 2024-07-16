Війна в Україні — у Генштабі ЗСУ прокоментували ситуацію на кожному із напрямків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни не припиняють атаки на кожному з напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 119 боєзіткнень. Найбільше атак відбулося на Харківському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у вівторок, 16 липня.

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Яка ситуація на кожному з напрямків фронту

У вівторок, 16 липня, розпочалася 874 доба повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби у Генштабі ЗСУ зафіксували 119 бойових зіткнень.

"За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою, 131 авіаційний удар, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснив 4323 обстріли, з них 139 — з реактивних систем залпового вогню", — йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку сталося 18 бойових зіткнень, зокрема біля Вовчанська та Глибокого. Противник активно використовував авіацію для підтримки штурмових дій.

На Куп’янському напрямку було зафіксовано п’ять атак. Сили оборони відбили штурми противника біля Петропавлівки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім атак в районах Невського на Луганщині та Тернів на Донеччині.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сім штурмів поблизу Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного на Донеччині.

На Краматорському напрямку було зупинено шість спроб прориву оборони в районах Григорівки та Часового Яру на Донеччині.

На Торецькому напрямку противник здійснив 14 атак, зосереджуючи зусилля біля Нью-Йорка та Північного, підтримуючи дії бомбардувальною та штурмовою авіацією.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 31 штурмову дію в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогреса та Яснобродівки на Донеччині, де агресор за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримували ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де було зафіксовано 17 атак.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім безрезультатних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки на Донеччині.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно штурмували наші позиції в районах Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не припиняє спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, було відбито три невдалі штурми.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, обстріли населених пунктів з території РФ, а також нарощує мінно-вибухові загородження вздовж державного кордону України.

Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Також ми повідомляли, що минулої доби українські військові ліквідували понад тисячу російських військових. Також вдалося знищити велику кількість техніки противника.