В ГУР заявили, что Россия не соглашается проводить международное расследование падения Ил-76

Спикер ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Россия не предоставила Совбезу ООН доказательств того, что на борту самолета Ил-76 были военнопленные украинцы. К тому же Москва отказывается от проведения международной комиссией расследования авиакатастрофы.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Государство-агрессор не предоставило очевидных доказательств, подтверждающих их версию событий. Зато мы можем повторить и констатировать, что речь идет о военном самолете, который был задействован в перевозке российского оружия и вражеского личного состава неоднократно. И Россия не сообщала Украине, что этим самолетом будут транспортироваться украинские военнопленные", — отметил Юсов.

По его словам, что касается конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обосновано. Юсов отметил, чтобы выяснить, что именно стало причиной падения Ил-76, нужно изучить большие обломки этого самолета, "черные ящики" и внимательно обследовать место авиакатастрофы.

"Сейчас, как мы слышим, Россия отвергает возможность работы такой комиссии", — подчеркнул представитель ГУР МО.

Он рассказал, что 24 января должен был состояться один из самых больших и юбилейный, 50-й обмен пленными.

Юсов напомнил, что это не первая попытка Москвы использовать тему военнопленных в провокационных целях, однако Украина продолжит работу по возвращении своих граждан домой.

Напомним, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не был проинформирован о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области. Военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины. Если факт перевозки военнопленных подтвердится, то это будет свидетельствовать о первом использовании врагом людей для прикрытия транспортировки ракет.

Также мы писали, что Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные. Существует мнение, что он мог перевозить ракеты для российских оккупантов.

Добавим, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.