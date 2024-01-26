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У ГУР заявили, що Росія не погоджується проводити міжнародне розслідування падіння Іл-76

26 січня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР заявили, що Росія не погоджується проводити міжнародне розслідування падіння Іл-76
Речник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.

Про це повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Держава-агресор не надала очевидних доказів, які б підтверджували їхню версію подій. Натомість ми можемо повторити й констатувати, що йдеться про військовий літак, який був задіяний у перевезенні російської зброї і ворожого особового складу неодноразово. І Росія не повідомляла Україні, що цим літаком будуть транспортуватися українські військовополонені", — зазначив Юсов. 

За його словами, що стосується конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна й обґрунтована. Юсов зазначив, щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння Іл-76, можна вивчити великі рештки цього літака, "чорні скриньки" і уважно обстежити місце авіатрощі. 

"Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії", — наголосив речник ГУР МО.

Він розповів, що 24 січня мав відбутися один з найбільших та ювілейний, 50-й обмін полоненими. 

Юсов нагадав, що це не перша спроба Москви використовувати тему військовополонених у провокативних цілях, однак Україна продовжить роботу для повернення своїх громадян додому.

Нагадаємо, заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Київ не було поінформовано про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76, що впав у Бєлгородській області. Військово-транспортні літаки окупантів є легітимною ціллю для України. Якщо факт перевезення військовополонених підтвердиться, то це буде свідчити про перше використання ворогом людей для прикриття транспортування ракет.

Також ми писали, що Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були на борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області, українські військовополонені. Наразі є думка, що він міг перевозити ракети для російських окупантів.

Додамо, наразі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії. Українців закликають не поширювати неперевірену інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

росія
війна
літак
українці
ООН
полонені
Бєлгородська область
ГУР

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