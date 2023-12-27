В ISW считают, что вероятный захват Россией Марьинки не предвещает значимого продвижения

Последствия боев в Марьинке. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Вероятный захват Россией Марьинки в Донецкой области представляет собой ограниченный тактический выигрыш России. Также это не прогнозирует значимого продвижения россиян вперед.

Об этом пишет ISW.

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"Вероятный захват Россией Марьинки в Донецкой области представляет собой ограниченный тактический выигрыш России и не предвещает никакого оперативно значимого продвижения вперед, если только российские войска не улучшат свою способность совершать быстрое механизированное продвижение вперед, чего они не демонстрируют, и не показывают никаких признаков этого", — говорится в отчете.

Так, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 декабря заявил, что войска полностью захватили Марьинку.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря заявил, что в результате боев Марьинка была фактически уничтожена и признал, что украинские войска частично отошли от Марьинки.

Также он заявил, что ВСУ все еще действуют на северных окраинах города и подготовили оборону за его пределами.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 декабря, указывают на то, что российские силы продвинулись в северных районах Марьинки.

Карта линии фронта. Фото: ISW

По оценкам ISW, российские силы, вероятно, контролируют если не весь город, то большую его часть, несмотря на то что визуального подтверждения полного захвата Марьинки на 26 декабря не наблюдалось.

Что означает захват Марьинки для России

Путин заявил, что захват Марьинки позволит российским войскам оттеснить украинские боевые подразделения от оккупированного Донецка и создать более широкое оперативное пространство для российских войск.

В то же время российские милблогеры считают захват Марьинки тактической победой и утверждают, что это позволит проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов, расположенных в 15 км к западу от города, угрожая прилегающим украинским наземным линиям связи.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска покинули Марьинку в Донецкой области. Сейчас они окопались в окрестностях уничтоженного города и немного за городом.

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