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У ISW вважають, що ймовірне захоплення Росією Мар'їнки не віщує значущого просування

27 грудня 2023 07:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ISW вважають, що ймовірне захоплення Росією Мар'їнки не віщує значущого просування
Наслідки боїв у Мар'їнці. Фото: Telegram/Андрій Єрмак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області являє собою обмежений тактичний виграш Росії. Також це не прогнозує значущого просування росіян вперед.

Про це пише ISW

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"Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області являє собою обмежений тактичний виграш Росії і не віщує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не покращать свою здатність здійснювати швидке механізоване просування вперед, чого вони не демонструють, і не показують жодних ознак цього", — йдеться у звіті.

Так, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 25 грудня заявив, що війська повністю захопили Мар'їнку.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня заявив, що в результаті боїв Мар'їнка була фактично знищена та визнав, що українські війська частково відійшли з Мар'їнки.

Також він заявив, що ЗСУ все ще діють на північних околицях міста та підготували оборону за межами нього.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 грудня, вказують на те, що російські сили просунулися в північних районах Мар'їнки.

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Карта лінії фронту. Фото: ISW

За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, контролюють якщо не все місто, то більшу його частину, не зважаючи на те, що візуального підтвердження повного захоплення Мар'їнки на 26 грудня не спостерігалося.

Що означає захоплення Мар'їнки для Росії

Путін заявив, що захоплення Мар'їнки дозволить російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ.

Водночас російські мілблогери вважають захоплення Мар'їнки тактичною перемогою і стверджують, що це дозволить проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів, розташованих на відстані до 15 км на захід від міста, загрожуючи прилеглим українським наземним лініям зв'язку.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська покинули Мар'їнку на Донеччині. Наразі вони окопалися на околицях знищенного міста та трохи за містом.

Також ми писали, що екскомандир полку "Азов" Жорін показав страшні кадри Мар'їнки у руїнах.

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