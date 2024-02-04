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В Харьковской ОВА отреагировали на статью Forbes о планах РФ захватить Купянск до марта

4 февраля 2024 23:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской ОВА отреагировали на статью Forbes о планах РФ захватить Купянск до марта
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: glavcom.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал статью Forbes о большом наступлении россиян на Купянск. По словам чиновника, Вооруженные силы Украины постоянно отбивают атаки врага, при этом увеличивается обороноспособность области.

Об этом Синегубов сообщил в воскресенье, 4 февраля в своем Telegram-канале.

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Синегубов рассказал, что с февраля 2022 года российская армия продолжает свое наступление в данном районе. В ответ на контрнаступление ВСУ, оккупационные войска не отказываются от планов повторно захватить эти районы, поскольку они представляют собой стратегически значимые логистические пути. 

"Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны — РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия", — сообщил Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА указал, что более шести месяцев на всех фронтовых линиях идут ожесточенные сражения, при этом российские войска активно проводят штурмовые операции.

"Но ВСУ все это время отражает атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. ВСУ готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", — добавил он.

Харьков
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, ранее Forbes сообщил, что Россия планирует захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года. Также, согласно планам Кремля, до конца марта 2024 года предполагается полное взятие под контроль Донбасса и части Харьковской области до реки Оскол.  

Кроме того, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части, которые держат позиции на Купянском направлении. Он подчеркнул, что на всех участках фронта идут ожесточенные бои, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия.

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