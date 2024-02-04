У Харківській ОВА відреагували на статтю Forbes про плани РФ захопити Куп'янськ до березня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: glavcom.ua

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєєгубов прокоментував статтю Forbes про великий наступ росіян на Куп'янськ. За словами чиновника, Збройні сили України постійно відбивають атаки ворога, при цьому зростає обороноздатність області.

Про це Синєгубов повідомив у неділю, 4 лютого у своєму Telegram-каналі.

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Синєгубов розповів, що з лютого 2022 року російська армія продовжує свій наступ у цьому районі. У відповідь на контрнаступ ЗСУ, окупаційні війська не відмовляються від планів повторно захопити ці райони, оскільки вони являють собою стратегічно значущі логістичні шляхи.

"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони — РФ застосовує на Куп'янщині весь арсенал зброї", — повідомив Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА вказав, що понад шість місяців на всіх фронтових лініях йдуть запеклі бої, при цьому російські війська активно проводять штурмові операції.

"Але ЗСУ весь цей час відображає атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність усієї області. ЗСУ готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки", — додав він.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Forbes повідомив, що Росія планує захопити Куп'янськ Харківської області до березня 2024 року. Також, згідно з планами Кремля, до кінця березня 2024 року передбачається повне взяття під контроль Донбасу та частини Харківської області до річки Оскіл.

Крім того, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин, які тримають позиції на Куп'янському напрямку. Він наголосив, що на всіх ділянках фронту йдуть запеклі бої, оскільки росіяни не припиняють штурмових дій.