В Херсоне возросло количество жертв в результате атаки по жилому дому

Поврежден жилой дом из-за обстрела. Фото: скриншот с видео

В результате удара по жилому многоэтажному дому в Херсоне днем 3 декабря возросло количество жертв. Сейчас известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

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Выросло количество жертв в Херсоне 3 декабря

"К настоящему времени в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли два человека", — говорится в сообщении.

Также известно, что ранения получили семь человек — все они госпитализированы и получают медицинскую помощь.

По словам Мрочка, на обнародованном видео — последствия сегодняшней вражеской атаки на многоэтажку в Херсоне.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, что днем 3 декабря армия РФ в очередной раз обстреляла Центральный район Херсона. Сообщалось, что в результате атаки по жилому дому в городе погиб человек.

Кроме того, российские кафиры в очередной раз атаковали Херсон. Попадания зафиксированы по двум больницам города.