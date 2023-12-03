В Херсоне возросло количество жертв в результате атаки по жилому дому
В результате удара по жилому многоэтажному дому в Херсоне днем 3 декабря возросло количество жертв. Сейчас известно о двух погибших.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
Выросло количество жертв в Херсоне 3 декабря
"К настоящему времени в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли два человека", — говорится в сообщении.
Также известно, что ранения получили семь человек — все они госпитализированы и получают медицинскую помощь.
По словам Мрочка, на обнародованном видео — последствия сегодняшней вражеской атаки на многоэтажку в Херсоне.
Напомним, что днем 3 декабря армия РФ в очередной раз обстреляла Центральный район Херсона. Сообщалось, что в результате атаки по жилому дому в городе погиб человек.
Кроме того, российские кафиры в очередной раз атаковали Херсон. Попадания зафиксированы по двум больницам города.
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