У Херсоні зросла кількість жертв внаслідок атаки по житловому будинку
Внаслідок удару по житловому багатоповерховому будинку в Херсоні вдень 3 грудня зросла кількість жертв. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.
Зросла кількість жертв у Херсоні 3 грудня
"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє людей", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що поранення отримали семеро людей — усі вони ушпиталені та отримують медичну допомогу.
За словами Мрочка, на оприлюдненому відео — наслідки сьогоднішньої ворожої атаки на багатоповерхівку у Херсоні.
Нагадаємо, що вдень 3 грудня армія РФ вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Повідомлялося, що внаслідок атаки по житловому будинку у місті загинула людина.
Крім того, російські окупанти вчергове атакували Херсон. Влучання зафіксовані по двох лікарнях міста.
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