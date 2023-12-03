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У Херсоні зросла кількість жертв внаслідок атаки по житловому будинку

3 грудня 2023 17:39
оновлено: 17:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Херсоні зросла кількість жертв внаслідок атаки по житловому будинку
Пошкоджений житловий будинок через обстріл. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Внаслідок удару по житловому багатоповерховому будинку в Херсоні вдень 3 грудня зросла кількість жертв. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє людей", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що поранення отримали семеро людей — усі вони ушпиталені та отримують медичну допомогу.

За словами Мрочка, на оприлюдненому відео — наслідки сьогоднішньої ворожої атаки на багатоповерхівку у Херсоні.

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Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що вдень 3 грудня армія РФ вчергове обстріляла Центральний район Херсона. Повідомлялося, що внаслідок атаки по житловому будинку у місті загинула людина

Крім того, російські окупанти вчергове атакували Херсон. Влучання зафіксовані по двох лікарнях міста.

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