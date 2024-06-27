Взрывы в Хмельницком и Киеве сейчас, ночью 27 июня — что известно

В Киеве и Хмельницком раздались взрывы

Взрывы прогремели сейчас, ночью в четверг, 27 июня, в Киеве и Хмельницком. В Киевской и Хмельницкой областях так же, как и по всей территории Украины, объявлена воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе для всех областей из-за взлета истребителя МиГ-31К. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждал, что в сторону Хмельницкого или Староконстантинова летит вражеская ракета. Также продолжается атака ударных БпЛА.

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