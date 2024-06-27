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У Києві та Хмельницькому пролунали вибухи — що відомо

27 червня 2024 03:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Хмельницькому й Києві зараз, уночі 27 червня — що відомо
У Києві та Хмельницькому пролунали вибухи
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи прогриміли зараз, уночі в четвер, 27 червня, у Києві та Хмельницькому. У Київській і Хмельницькій областях так само, як і по всій території України, оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗС Україні повідомляли про загрозу для всіх областей через зліт винищувача МіГ-31К.  Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджав, що в бік Хмельницького або Старокостянтинова летить ворожа ракета. Також триває атака ударних БпЛА.

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Київ
вибух
безпілотники
Хмельницький
дрон Шахід-136
ракети

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