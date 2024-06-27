Вибухи в Хмельницькому й Києві зараз, уночі 27 червня — що відомо

У Києві та Хмельницькому пролунали вибухи

Вибухи прогриміли зараз, уночі в четвер, 27 червня, у Києві та Хмельницькому. У Київській і Хмельницькій областях так само, як і по всій території України, оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних Силах ЗС Україні повідомляли про загрозу для всіх областей через зліт винищувача МіГ-31К. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджав, що в бік Хмельницького або Старокостянтинова летить ворожа ракета. Також триває атака ударних БпЛА.

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