Ракетный удар по Кривому Розу 8 июля — количество жертв растет

Разбитый автомобиль после ракетного удара. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Кривой Рог Днепропетровской области возросло число погибших. Спасатели до сих пор работают на месте обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram, в воскресенье 8 июля.

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По информации спасателей, количество погибших возросло до 11 человек.

"На местах попадания работают психологи ГСЧС. Оказывают помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Психологи оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

В свою очередь глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге уже 47 пострадавших. Девять в тяжелом состоянии.

"В Днепре — 12 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы. Один человек — "тяжелый", — добавил он.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Напомним, 8 июля в Кривом Роге раздалось несколько взрывов. Россияне запустили баллистику из Крыма. Сообщалось о погибших, раненых и разрушениях.

В Днепре также были слышны взрывы. Последствия выясняются.

Кроме того, в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах города. Есть погибшие и раненые.

В МВД предварительно сообщили, что в Украине из-за масштабной российской атаки — 20 погибших.