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У Кривому Розі зросла кількість загиблих та постраждалих через ракетний удар по місту

8 липня 2024 14:32
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетний удар по Кривому Розу 8 липня — кількість жертв росте
Розтрощений автомобіль після ракетного удару. Фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла кількість загиблих. Рятувальники досі працюють на місці обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Telegram, у неділю 8 липня.

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За інформацією рятувальників, кількість загиблих зросла до 11 осіб.

"У місцях влучання працюють психологи ДСНС. Надають допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг
Психологи надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС

В свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі вже 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані.  

"У Дніпрі 12 потерпілих. П’ятеро з них  госпіталізовані. Одна людина "важка", — додав він.

Кривий Ріг
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 липня у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Повідомлялося про загиблих, поранених та руйнування.

 У Дніпрі також було чутно вибухи. Наслідки з’ясовуються.

Крім того, у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста. Є загиблі та поранені.

У МВС попередньо повідомили, що в Україні через масштабну російську атаку — 20 загиблих.

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