Ракетний удар по Кривому Розу 8 липня — кількість жертв росте

У Кривому Розі зросла кількість загиблих та постраждалих через ракетний удар по місту
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла кількість загиблих. Рятувальники досі працюють на місці обстрілів.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Telegram, у неділю 8 липня.
Кількість жертв зросла
За інформацією рятувальників, кількість загиблих зросла до 11 осіб.
"У місцях влучання працюють психологи ДСНС. Надають допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.
В свою чергу голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі вже 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані.
"У Дніпрі — 12 потерпілих. П’ятеро з них госпіталізовані. Одна людина — "важка", — додав він.
Нагадаємо, 8 липня у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Повідомлялося про загиблих, поранених та руйнування.
У Дніпрі також було чутно вибухи. Наслідки з’ясовуються.
Крім того, у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах міста. Є загиблі та поранені.
У МВС попередньо повідомили, що в Україні через масштабну російську атаку — 20 загиблих.
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