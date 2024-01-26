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В МИД Непала заявили, что РФ завербовала на войну 200 их граждан

26 января 2024 08:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МИД Непала заявили, что РФ завербовала на войну 200 их граждан
Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявил, что Россия завербовала на войну 200 их граждан. По его словам, 14 из них уже погибли.

Об этом Нараян Пракаш Сауд сообщил в интервью Associated Press.

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"Мы попросили РФ немедленно прекратить вербовку непальцев в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, репатриировать тела погибших, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен", — сказал Сауд.

По его словам, Непал требует от оккупантов денежной компенсации семьям наемников, убитых на войне. Среди 14 подтвержденных смертей непальцев РФ информирует о наличии 12 тел.

Сауд говорит, что пять граждан, воевавших на стороне россиян, якобы находятся в плену Украины.

Напомним, в Непале директор департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети заявил о прекращении выдачи гражданам разрешений на работу в России и Украине. Это произошло после того, как 10 непальских солдат погибли во время службы в российской армии.

Также мы писали, что российские оккупанты все чаще используют химическое оружие в Украине. Они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

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