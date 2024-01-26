У МЗС Непалу заявили, що РФ завербувала на війну 200 їхніх громадян

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що Росія завербувала на війну 200 їхніх громадян. За його словами, 14 з них вже загинули.

Про це Нараян Пракаш Сауд повідомив в інтерв'ю Associated Press.

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"Ми попросили РФ негайно припинити вербування непальців до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений", — сказав Сауд.

За його словами, Непал вимагає від окупантів грошової компенсації сім'ям найманців, які вбиті на війні. Серед 14 підтверджених смертей непальців РФ інформує про наявність 12 тіл.

Сауд каже, що п'ятеро громадян, які воювали на боці росіян, нібито перебувають у полоні України.

Нагадаємо, у Непалі директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив про припинення видачі громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Це сталося після того, як 10 непальських солдатів загинули під час служби в російській армії.

Також ми писали, що російські окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні. Вони порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.