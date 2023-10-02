В "новых" российских дронах нашли иностранные составляющие

Состав российского дрона. Фото: Александр Рувин\Telegram

В якобы новых дронах РФ типа Shahed-136/Герань-2 есть только один российский компонент — блок "Комета". Это свидетельствует о том, что хотя БПЛА и производится на территории страны-агрессора, большая часть составляющих имеет иностранное происхождение.

Об этом сообщает директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Читайте также:

Российские дроны с иностранными составляющими

Следовательно, эксперты отмечают и то, что даже в тех же блоках "Комета", которые якобы являются исключительно российскими, содержатся много мелких иностранных составляющих.

"Учитывая давление санкций и снижение мощностей российского военно-промышленного комплекса, блоки "Комета" ныне используются для комплектации Shahed 136. Из-за такой модификации враг пытается найти варианты импортозамещения иностранных деталей и максимально удешевить и унифицировать производство этих БПЛА", — говорится в сообщении.

Состав российского дрона. Фото: Александр Рувин\Telegram

Исследование "новых" дронов РФ

Пока эксперты КНИИСЭ работают над тем, чтобы полностью идентифицировать состав "новых" российских дронов. Для исследований используют как уцелевшие, так и очень поврежденные части и даже обломки Shahed 136 со встроенной "Кометой".

"Эти данные являются основой для дальнейшей работы украинской стороны с мировым сообществом. Однозначно вопрос еще большего санкционного давления на РФ должен оставаться актуальным в повестке дня международных встреч с партнерами Украины", — добавляют специалисты.

Напомним, в ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Силам ПВО удалось ликвидировать четыре из семи дронов.

Добавим, позже в ПС объяснили, что атака БпЛА на Украину этой ночью направлена на то, чтобы разведать нашу ПВО. Для этого оккупанты запускают небольшое количество дронов.