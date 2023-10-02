У "нових" російських дронах знайшли іноземні складові

Склад російського дрону. Фото: Олександр Рувін\Telegram

У нібито нових дронах РФ типу Shahed-136/Герань-2 є лише один російський компонент — блок "Комета". Це свідчить про те, що хоч БПЛА й виробляються на території країни-агресора, велика частина складових має іноземне походження.

Про це повідомляє директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

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Відтак, експерти наголошують і на тому, що навіть у тих самих блоках "Комета", які нібито є виключно російськими, містяться багато дрібних іноземних складових.

"Зважаючи на тиск санкцій та зниження потужностей російського військово-промислового комплексу, блоки "Комета" нині використовуються для комплектації Shahed 136. Через таку модифікацію ворог намагається знайти варіанти імпортозаміщення іноземних деталей та максимально здешевити й уніфікувати виробництво цих БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Склад російського дрону. Фото: Олександр Рувін\Telegram

Дослідження "нових" дронів РФ

Наразі, експерти КНДІСЕ працюють над тим, щоб повністю ідентифікувати склад "нових" російських дронів. Для досліджень використовують як вцілілі, так і дуже пошкоджені частини й навіть уламки Shahed 136 з вбудованою "Кометою".

"Ці дані є основою для подальшої роботи української сторони зі світовою спільнотою. Однозначно питання ще більшого санкційного тиску на РФ повинно залишатися актуальним у порядку денному міжнародних зустрічей з партнерами України", — додають фахівці.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося ліквідувати чотири із семи дронів.

Додамо, пізніше у ПС пояснили, що атака БпЛА на Україну цієї ночі спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.