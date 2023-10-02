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У "нових" російських дронах знайшли іноземні складові

2 жовтня 2023 16:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У "нових" російських дронах знайшли іноземні складові
Склад російського дрону. Фото: Олександр Рувін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У нібито нових дронах РФ типу Shahed-136/Герань-2 є лише один російський компонент — блок "Комета". Це свідчить про те, що хоч БПЛА й виробляються на території країни-агресора, велика частина складових має іноземне походження.

Про це повідомляє директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. 

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Відтак, експерти наголошують і на тому, що навіть у тих самих блоках "Комета", які нібито є виключно російськими, містяться багато дрібних іноземних складових.

"Зважаючи на тиск санкцій та зниження потужностей російського військово-промислового комплексу, блоки "Комета" нині використовуються для комплектації Shahed 136. Через таку модифікацію ворог намагається знайти варіанти імпортозаміщення іноземних деталей та максимально здешевити й уніфікувати виробництво цих БПЛА", — йдеться у повідомленні. 

Російські дрони
Склад російського дрону. Фото: Олександр Рувін\Telegram

Дослідження "нових" дронів РФ

Наразі, експерти КНДІСЕ працюють над тим, щоб повністю ідентифікувати склад "нових" російських дронів. Для досліджень використовують як вцілілі, так і дуже пошкоджені частини й навіть уламки Shahed 136 з вбудованою "Кометою". 

"Ці дані є основою для подальшої роботи української сторони зі світовою спільнотою. Однозначно питання ще більшого санкційного тиску на РФ повинно залишатися актуальним у порядку денному міжнародних зустрічей з партнерами України", — додають фахівці. 

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося ліквідувати чотири із семи дронів. 

Додамо, пізніше у ПС пояснили, що атака БпЛА на Україну цієї ночі спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.

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