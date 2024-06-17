Эффектная работа украинских пилотов — в Воздушных силах опубликовали видео

Украинский пилот. Фото: скриншот с видео

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал впечатляющую работу украинских летчиков. Они продолжают выполнять опасные миссии и задачи.

Видео Николай Олещук опубликовал в Telegram в понедельник, 17 июня.

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Работа украинских пилотов

Пилоты Воздушных сил уничтожают вражеские цели в воздухе, а также наносят удары по наземным объектам противника.

На видео можно увидеть боевую работу летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".

"Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее", — подчеркнул Олещук.

По его словам, сейчас пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал обеспечивает поддержку самолетов в боеспособном состоянии и принимает все меры для их защиты от врага.

Олещук поблагодарил "Призраков Киева" за мужество и героизм.

Напомним, с 24 февраля 2022 года боевые подразделения Службы безопасности Украины уничтожили более тысячи российских танков. Против оккупационных войск применяли бронебойное вооружение и беспилотники.

Также на востоке Украины российская армия проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск. Незначительная активность была отмечена в Харьковской и Донецкой областях.