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У Повітряних силах показали бойову роботу льотчиків, які виконують небезпечні завдання

17 червня 2024 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ефектна робота українських пілотів — у Повітряних силах опублікували відео
Український пілот. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав вражаючу роботу українських льотчиків. Вони продовжують виконувати небезпечні місії та завдання. 

Відео Микола Олещук опублікував у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Робота українських пілотів

Пілоти Повітряних сил знищують ворожі цілі в повітрі, а також завдають ударів по наземних об’єктах противника.

На відео можна побачити бойову роботу льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

"Переконаний, що із надходженням до всіх бригад тактичної авіації Повітряних сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою", — наголосив Олещук.

За його словами, наразі пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал забезпечує підтримку літаків у боєздатному стані і вживає всіх заходів для їх захисту від ворога.

Олещук подякував "Привидам Києва" за мужність і героїзм.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року бойові підрозділи Служби безпеки України знищили понад тисячу російських танків. Проти окупаційних військ застосовували бронебійне озброєння та безпілотники.

Також на сході України російська армія проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ. Незначна активність була зафіксована у Харківській та Донецькій областях.

Україна
окупанти
українці
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літаки
ЗСУ

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