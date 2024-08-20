Воздушные силы ударили по технике оккупантов на Донецком направлении - видео

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на фронте. Так, воины сбросили авиабомбу на позиции врага на Донецком направлении.

Соответствующее видео обнародовал Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram во вторник, 20 августа.

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Тактическая авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по скоплению российской техники на Донецком направлении. Также попадание произошло и по личному составу врага.

На видео видно, как после точного удара российская техника взрывается и в небе поднимаются большие клубы дыма.