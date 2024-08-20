Повітряні сили вдарили по техніці окупантів на Донецькому напрямку - відео

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на фронті. Так, воїни скинули авіабомбу на позиції ворога на Донецькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Тактична авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару керованими авіаційними бомбами по скупченню російської техніки на Донецькому напрямку. Також влучання відбулося й по особовому складу ворога.

На відео видно, як після точного удару російська техніка вибухає й у небі здіймаються великі клуби диму.