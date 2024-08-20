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У Повітряних силах показали удар тактичної авіації по скупченню техніки окупантів

20 серпня 2024 13:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Повітряні сили вдарили по техніці окупантів на Донецькому напрямку - відео
Російська техніка. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на фронті. Так, воїни скинули авіабомбу на позиції ворога на Донецькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднив Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Тактична авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару керованими авіаційними бомбами по скупченню російської техніки на Донецькому напрямку. Також влучання відбулося й по особовому складу ворога.

На відео видно, як після точного удару російська техніка вибухає й у небі здіймаються великі клуби диму.

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Скриншот допису Олещука

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Донецька область війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ Авіаудар Микола Олещук

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