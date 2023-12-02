В Воздушных силах Украины назвали количество сбитых дронов и ракет за ночь

Ударные дроны в небе. Фото: соцсети

Российские оккупанты вновь атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Так, в ночь на 2 декабря противник осуществил атаку, используя 11 вражеских "шахедов" и управляемую ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Сообщается, что оккупанты запустили БпЛА Чауда в Крыму, а ракета была выпущена из воздушного пространства территории Запорожской области, находящейся под оккупацией.

"В ходе активных действий воздушной обороны Вооруженных Сил Украины было успешно уничтожено 10 беспилотников типа Shahed-136/131 в районе Одесской области и одна ракета Х-59 на территории Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Сообщение о сбитых ракетах и дронах за ночь. Фото: скриншот

Напомним, что российская оборонная промышленность пытается преодолеть разрыв с Украиной в производстве беспилотников. Речь идет о разработке надводных ударных дронов.

Кроме того, в российских беспилотниках, запущенных на территорию Украины, были обнаружены SIM-карты украинского оператора "Киевстар". Это позволяло российской стороне использовать украинскую мобильную сеть для отслеживания расположения дронов и управления их полетом.