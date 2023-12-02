У Повітряних силах України назвали кількість збитих дронів та ракет за ніч

Ударні дрони в небі. Фото: соцмережі

Російські окупанти знову атакували Україну ракетами та ударними дронами. Так, у ніч проти 2 грудня противник здійснив атаку, використовуючи 11 "шахедів" і керовану ракету.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Збиті дрони та ракети за ніч 20 грудня

Повідомляється, що окупанти запустили БпЛА Чауда в Криму, а ракета була випущена з повітряного простору території Запорізької області, яка знаходиться під окупацією.

"Під час активних дій повітряної оборони Збройних Сил України було успішно знищено 10 безпілотників типу Shahed-136/131 у районі Одеської області та одна ракета Х-59 на території Дніпропетровської області", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про збиті ракети та дрони за ніч. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російська оборонна промисловість намагається подолати розрив з Україною у виробництві безпілотників. Йдеться про створення надводних ударних дронів.

Крім того, у російських безпілотниках, запущених на територію України, було виявлено SIM-картки українського оператора "Київстар". Це дозволяло російській стороні використовувати українську мобільну мережу для відстеження розташування дронів та керування їх польотом.