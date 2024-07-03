Оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами — большинство целей сбило ПВО

Работа мобильной группы по уничтожению "шахедов". Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Утром 3 июля Россия атаковала Днепропетровщину ракетами и "шахедами". В Воздушных Силах отчитались о количестве сбитых целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук в Telegram в среду, 3 июля.

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Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Комбинированная атака на Днепропетровщину

"Утром 3 июля армия РФ нанесла удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БпЛА типа Shahed", — сообщили в Воздушных Силах.

Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей:

одну крылатую ракету "Искандер-К";

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;

пять ударных БпЛА Shahed-131/136;

один БпЛА ОТР "Орлан-10".

Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы, после чего появилась информация о повреждении одного из торговых центров.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре возросло количество погибших и раненых в результате утренних обстрелов: известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Также утром 3 июля раздавались взрывы в Кривом Роге: председатель Совета обороны города Александра Вилкул отметил, что, предварительно, взрыв был за пределами города.