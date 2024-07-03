Оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами — большинство целей сбило ПВО

В ПС назвали количество вражеских целей, сбитых над Днепропетровщиной утром
Утром 3 июля Россия атаковала Днепропетровщину ракетами и "шахедами". В Воздушных Силах отчитались о количестве сбитых целей.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук в Telegram в среду, 3 июля.
Комбинированная атака на Днепропетровщину
"Утром 3 июля армия РФ нанесла удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БпЛА типа Shahed", — сообщили в Воздушных Силах.
Основным направлением удара стала Днепропетровская область.
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей:
- одну крылатую ракету "Искандер-К";
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;
- пять ударных БпЛА Shahed-131/136;
- один БпЛА ОТР "Орлан-10".
Напомним, сегодня, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы, после чего появилась информация о повреждении одного из торговых центров.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре возросло количество погибших и раненых в результате утренних обстрелов: известно о четырех погибших и 27 пострадавших.
Также утром 3 июля раздавались взрывы в Кривом Роге: председатель Совета обороны города Александра Вилкул отметил, что, предварительно, взрыв был за пределами города.
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