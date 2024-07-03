Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами — більшість цілей збила ППО

Робота мобільної групи зі знищення "шахедів". Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Вранці 3 липня Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та "шахедами". У Повітряних Силах відзвітували про кількість збитих цілей.

Про це повідомив командувача Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram у середу, 3 липня.

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Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

Комбінована атака на Дніпропетровщину

"Уранці 3 липня армія РФ завдала удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed", — повідомили в Повітряних Силах.

Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

одну крилату ракету "Іскандер-К";

чотири керовані авіаційні ракети Х-59;

п'ять ударних БпЛА Shahed-131/136;

один БпЛА ОТР "Орлан-10".

Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, у Дніпрі пролунали вибухи, після чого з'явилася інформація про пошкодження одного з торговельних центрів.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВАСергій Лисак, у Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ранкового обстрілу: відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих.

Також зранку 3 липня лунали вибухи у Кривому Розі: голова Ради оборони міста Олександра Вілкул зазначив, що, попередньо, вибух був за межами міста.