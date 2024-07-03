Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами — більшість цілей збила ППО

У ПС назвали кількість ворожих цілей, які збили над Дніпропетровщиною вранці
Вранці 3 липня Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та "шахедами". У Повітряних Силах відзвітували про кількість збитих цілей.
Про це повідомив командувача Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram у середу, 3 липня.
Комбінована атака на Дніпропетровщину
"Уранці 3 липня армія РФ завдала удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed", — повідомили в Повітряних Силах.
Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:
- одну крилату ракету "Іскандер-К";
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
- п'ять ударних БпЛА Shahed-131/136;
- один БпЛА ОТР "Орлан-10".
Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, у Дніпрі пролунали вибухи, після чого з'явилася інформація про пошкодження одного з торговельних центрів.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВАСергій Лисак, у Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ранкового обстрілу: відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих.
Також зранку 3 липня лунали вибухи у Кривому Розі: голова Ради оборони міста Олександра Вілкул зазначив, що, попередньо, вибух був за межами міста.
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