Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ПС назвали кількість ворожих цілей, які збили над Дніпропетровщиною вранці arrow

У ПС назвали кількість ворожих цілей, які збили над Дніпропетровщиною вранці

3 липня 2024 12:39
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами — більшість цілей збила ППО
Робота мобільної групи зі знищення "шахедів". Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Вранці 3 липня Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та "шахедами". У Повітряних Силах відзвітували про кількість збитих цілей. 

Про це повідомив командувача Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram у середу, 3 липня. 

Читайте також:
У ПС назвали кількість ворожих цілей, які збили над Дніпропетровщиною вранці - фото 1
Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

Комбінована атака на Дніпропетровщину

"Уранці 3 липня армія РФ завдала удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed", — повідомили в Повітряних Силах. 

Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

  • одну крилату ракету "Іскандер-К";
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
  • п'ять ударних БпЛА Shahed-131/136;
  • один БпЛА ОТР "Орлан-10".
У ПС назвали кількість ворожих цілей, які збили над Дніпропетровщиною вранці - фото 2
Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, у Дніпрі пролунали вибухи, після чого з'явилася інформація про пошкодження одного з торговельних центрів. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВАСергій Лисак, у Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ранкового обстрілу: відомо про чотирьох загиблих та 27 постраждалих

Також зранку 3 липня лунали вибухи у Кривому Розі: голова Ради оборони міста Олександра Вілкул зазначив, що, попередньо, вибух був за межами міста. 

війна Дніпро Дніпропетровська область обстріли ППО ракети дрони війна в Україні атака ракетний удар Шахед

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони