Вибухи у Кривому Розі 3 липня

У Кривому Розі пролунали вибухи
У середу, 3 липня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Це сталося об 11:28.
Про це повідомляють місцеві Tеlеgram канали.
Вибухи у Кривому Розі
Місцеві Telegram канали пишуть, що у місті було чутно вибух.
Голова Ради оборони міста Олександра Вілкул зазначив, що, попередньо, вибух був за межами міста.
"Наслідки встановлюються", — повідомив він.
Водночас у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
"Кривий Ріг — перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні військових.
Моніторингові канали також пишуть, що над містом було помічено розвідувальний дрон.
Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 3 липня було пошкоджено один з торговельних центрів.
Влада повідомила про загиблих і простраждалих.
Перед цим у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".
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