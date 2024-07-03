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У Кривому Розі пролунали вибухи

3 липня 2024 11:33
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Кривому Розі 3 липня
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У середу, 3 липня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Це сталося об 11:28.

Про це повідомляють місцеві Tеlеgram канали.

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Вибухи у Кривому Розі

Місцеві Telegram канали пишуть, що у місті було чутно вибух.

Голова Ради оборони міста Олександра Вілкул зазначив, що, попередньо, вибух був за межами міста. 

"Наслідки встановлюються", — повідомив він.

Кривий Ріг
Повідомлення Олександра Вілкула у Telegram

Водночас у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння  з Криму.

"Кривий Ріг — перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні військових.

Кривий Ріг
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Моніторингові канали також пишуть, що над містом було помічено розвідувальний дрон. 

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 3 липня було пошкоджено один з торговельних центрів.

Влада повідомила про загиблих і простраждалих.

Перед цим у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".

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