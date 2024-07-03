Взрывы в Кривом Роге 3 июля

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В среду, 3 июля, в Кривом Роге раздались взрывы. Это произошло в 11:28.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

Местные Telegram каналы сообщают, что в городе был слышен взрыв.

Председатель Совета обороны города Александра Вилкул отметил, что предварительно взрыв был за пределами города.

"Последствия устанавливаются", - сообщил он.

В то же время в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

"Кривой Рог - находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении военных.

Мониторинговые каналы также пишут, что над городом был замечен разведывательный дрон.

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