Взрывы в Кривом Роге 3 июля

В Кривом Роге раздались взрывы
3 июля 2024 11:33
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В среду, 3 июля, в Кривом Роге раздались взрывы. Это произошло в 11:28.
Об этом сообщают местные Telegram каналы.
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Взрывы в Кривом Роге
Местные Telegram каналы сообщают, что в городе был слышен взрыв.
Председатель Совета обороны города Александра Вилкул отметил, что предварительно взрыв был за пределами города.
"Последствия устанавливаются", - сообщил он.
В то же время в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
"Кривой Рог - находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении военных.
Мониторинговые каналы также пишут, что над городом был замечен разведывательный дрон.
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