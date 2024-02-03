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В России расстреляли пилота Ту-95, который причастен к обстрелам Украины

3 февраля 2024 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России расстреляли пилота Ту-95, который причастен к обстрелам Украины
Автомобиль, в котором был расстрелян российский пилот. Фото: ГУР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России расстреляли пилота стратегического бомбардировщика Ту-95. Он причастен к ракетным ударам по гражданским объектам в Украине и убийствам людей.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщило ГУР МО.

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Убийство российского пилота

В городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95, майора Стегачева Олега Сергеевича.

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Стегачев Олег Сергеевич. Фото: ГУР

Пилот родился 23 июня 1983 года. Он служил на авиабазе "Энгельс" — в/ч 06987. Оккупант непосредственно причастен к ракетным ударам по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей.

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Стегачев Олег Сергеевич. Фото: ГУР
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Стегачев Олег Сергеевич. Фото: ГУР

Стегачев получил огнестрельные ранения. ГУР уточняет, выжил ли захватчик.

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Автомобиль, в котором был расстрелян российский пилот. Фото: ГУР

"Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата — мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки", — говорится в сообщении.

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, во время удара Сил обороны Украины по авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский командир авиационной эскадрильи, генерал-лейтенант Александр Татаренко. К тому же, тогда погибло около десяти захватчиков.

Также мы писали, что украинским пограничникам из бригады Гвардии наступления "Помста" удалось взять в плен трех российских оккупантов. Военные РФ пытались штурмовать позиции украинской армии в Луганской области.

война
самолет
россияне
Украина
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ГУР

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