У Росії розстріляли пілота Ту-95, який причетний до обстрілів України
У Росії розстріляли пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він причетний до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств людей.
Про це у суботу, 3 лютого, повідомило ГУР МО.
Вбивство російського пілота
У місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95, майора Стегачова Олега Сергійовича.
Пілот народився 23 червня 1983 року. Він служив на авіабазі "Енгельс" — в/ч 06987. Окупант безпосередньо причетний до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі ГУР уточнює, чи вижив загарбник.
"Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час удару Сил оборони України по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. До того ж, тоді загинуло близько десяти загарбників.
Також ми писали, що українським прикордонникам з бригади Гвардії наступу "Помста" вдалося взяти у полон трьох російських окупантів. Зазначається, що військові РФ намагалися штурмувати позиції української армії в Луганській області.
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