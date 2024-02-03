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У Росії розстріляли пілота Ту-95, який причетний до обстрілів України

3 лютого 2024 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії розстріляли пілота Ту-95, який причетний до обстрілів України
Автомобіль, в якому розстріляли російського пілота. Фото: ГУР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії розстріляли пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він причетний до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств людей.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомило ГУР МО.

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Вбивство російського пілота

У місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95, майора Стегачова Олега Сергійовича. 

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Стегачов Олег Сергійович. Фото: ГУР

Пілот народився 23 червня 1983 року. Він служив на авіабазі "Енгельс" — в/ч 06987. Окупант безпосередньо причетний до ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

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Стегачов Олег Сергійович. Фото: ГУР
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Стегачов Олег Сергійович. Фото: ГУР

Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі ГУР уточнює, чи вижив загарбник. 

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Автомобіль, в якому розстріляли російського пілота. Фото: ГУР

"Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички", — йдеться у повідомленні.

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Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час удару Сил оборони України по авіабазі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї, генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. До того ж, тоді загинуло близько десяти загарбників.

Також ми писали, що українським прикордонникам з бригади Гвардії наступу "Помста" вдалося взяти у полон трьох російських окупантів. Зазначається, що військові РФ намагалися штурмувати позиції української армії в Луганській області.

війна
літак
росіяни
Україна
окупанти
ГУР

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