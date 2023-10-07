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В селе Гроза после ракетной атаки россиян побывали эксперты ООН

7 октября 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В селе Гроза после ракетной атаки россиян побывали эксперты ООН
В селе Гроза после ракетной атаки россиян побывали эксперты ООН. Фото: Харьковская ОГА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Группа экспертов ООН посетила деревню Гроза Харьковской области. Там из-за вражеской атаки погибли более 50 человек.

Об этом написала координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

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Эксперты ООН посетили село Гроза Харьковской области

Сообщается, что эксперты ООН в Грозе пообщались с жителями и пострадавшими и собрали больше информации об обстреле населенного пункта.

"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей общины могут быть уничтожены в считанные секунды", — заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

Пост экспертов ООН

Миссия ООН привезла медикаменты и строительные материалы.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

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