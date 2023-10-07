В селе Гроза после ракетной атаки россиян побывали эксперты ООН. Фото: Харьковская ОГА

Группа экспертов ООН посетила деревню Гроза Харьковской области. Там из-за вражеской атаки погибли более 50 человек.

Об этом написала координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

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Сообщается, что эксперты ООН в Грозе пообщались с жителями и пострадавшими и собрали больше информации об обстреле населенного пункта.

"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей общины могут быть уничтожены в считанные секунды", — заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

Миссия ООН привезла медикаменты и строительные материалы.

“This is barbaric consequence of this war that 20% of community can be wiped out in seconds.”



Humanitarian Coordinator Denise Brown был помещен в Hroza, по крайней мере 24 hour po brutal Russian strike that killed dozens of civilians yesterday.

Aid workers are providing support. pic.twitter.com/2ll4KLQPE3 — OCHA Украина (@OCHA_Ukraine) October 6, 2023

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.